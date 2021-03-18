EL INTENDENTE JULIO PAREDEZ DIO A CONOCER EL CRONOGRAMA DE ENTREGA DE MÓDULOS ALIMENTARIOS
Se trata del Operativo 111 con entrega doble
VIERNES 19 DE MARZO
Comienzo: 15:00 hs
EL CANAL
FORTIN LAVALLE
PUERTO LAVALLE
LA PELOLE
LOTE 6
LOTE 39
LOTE 614
10 DE MAYO
BARRIO NORTE
LAS VERTIENTES
LOS MILAGROS
SANTA CARMEN
SABADO 20 DE MARZO
Hora 8,00
MANANTIALES
EL MOJO
LA BOLSA
LA ESMERALDA
PALMA SOLA
CAMPO AZUL
LAS PALOMAS
ÑANDUBAY
SAN MANUEL
MIRAMAR
EL PALMAR
TRES POZOS
POR LA TARDE Hora
15,00
LAS TUNILLAS
EL ALGARROBAL
TRES QUEBRACHOS
EL SIMBOLAR
RIO MUERTO CRUZ
RIO SAN MANUEL
CUATRO BOCAS
OLLA QUEBRADA
DOMINGO 21 DE
MARZO
Hora 8,00
El Espinillo
Pozo del Bayo
Pozo la China
Palo Santo
Víboras Blancas
POR LA TARDE Hora
15,00
El Obrador
Paso Sosa
La Sirena
LUNES 22 DE MARZO
Hora 8,00
SAN LUIS
EL ESCONDIDO
EL TOROLTAY
EL COLCHON
CABEZA DE BUEY
EL TELASCO
PELLEGRINI
MARTES 23 DE
MARZO
Hora 8,00
VILLA RIO BERMEJITO