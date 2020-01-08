LOTERÍA CHAQUEÑA DENUNCIÓ QUE DESAPARECIERON 17 TELEVISORES Y UN COMPUTADORA DEL HOTEL GUALOK
La policia de Castelli recepciono la denuncia del Señor Mario Gabriel Flores ,Administrador de Gestion de Bienes Patrimoniales de Loteria Chaqueña. HOTEL GUALOK CASTELLI (ABANDONADO), RUTA NACIONAL N° 95 KM 1226.-
Quien luego de efectuar cambio de cerradura del Hotel Gualok,de Juan Jose Castelli (abandonado) en un sector donde no accesible al publico ni al personal que esta en custodia,dio cuenta de que falta trece (13) TELEVISORES DEL TIPO LED DE 32 PULGADAS, MARCA AUDINAC Y CUATRO (04) TELEVISORES DE 42 PULGADAS MARCA LG Y UNA PC COMPLETA.
PARA ACCEDER AL LUGAR EN EL QUÉ ESTABAN LOS BIENES CITADOS SE DEBE TRASPONER UNA PUERTA DOBLE HOJA CON PICAPORTE CERRADO LOS CUALES SE ASEGURABAN ENTRE SI CON CADENAS Y CANDADOS, EL CUAL NO PRESENTA SIGNOS DE VIOLENCIA. INMEDIATAMENTE SE ENCUENTRA LA OFICINA DÓNDE SE HALLABAN GUARDADOS ELECTRODOMÉSTICOS EL CUAL POSEE SU PUERTA CON CERRADURA Y CÓMO NO PODIAN ABRIR SOLICITARON LA PRESENCIA DE CERRAJERO. ESTANDO AFUERA A NUESTRO ARRIBO LA CERRADURA QUE FUE REEMPLAZADA POR OTRA Y A SIMPLE VISTA NO SE OBSERVAN SIGNOS DE VIOLENCIA. TRABAJA EN EL LUGAR PERSONAL DE GABINETE CIENTÍFICO JUDICIAL, INVESTIGACIONES LOCAL, DIRECTOR DE ZONA Y RESPECTIVOS SUPERVISORES. SE ACLARA QUÉ EL PERSONAL POLICIAL QUÉ PRESTA SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL EN EL LUGAR NO POSEE ACCESO A NINGUNA DEPENDENCIA, ÚNICAMENTE HALL HOTEL, DONDE ADEMÁS NO POSEE SUMINISTRO FLUIDO ENERGÍA ELÉCTRICA. SE DIO INTERVENCIÓN FISCAL EN TURNO DRA RAQUEL MALDONADO. SE COMUNICÓ AUTORIDADES QUÉ POR SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDEN