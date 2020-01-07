MIRAFLORES: SE REALIZARÁN OPERATIVOS DE CONTROL MOTOVEHICULAR EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD Y POLICÍA
6 enero, 2020
EN DISTINTOS HORARIOS Y EN CONJUNTO CON PERSONAL DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES, SE LLEVAN A CABO LOS OPERATIVOS DE CONTROL MOTOVEHICULAR, EN PRIMERO LUGAR, TRATANDO DE CONCIENTIZAR A LOS CONDUCTORES, DONDE SE LE EXIGIRÁ CEDULA VERDE, CARNET DE CONDUCIR, LUCES CORRESPONDIENTES, LUEGO DE ESTA CONCIENTIZACION YA SE TRABAJARÁ CON EL JUZGADO DE PAZ Y FALTA DE ESTA LOCALIDAD, DONDE AL CONSTATAR LA FALTANTE DE ALGUNOS DE LOS ELEMENTOS EXHIGIDOS SE PROCEDERA AL SECUESTRO PREVENTIVO.
Fuente: panorama informativo digital