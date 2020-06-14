POMPEYA TOMA MEDIDAS
Tras conocerse casos positivos de funcionarios provinciales que estuvieron recorriendo la zona de El Impenetrable y con quienes tuvieron contacto una gran cantidad de personas el Intendente Vicente González solicita a la comunidad tomar todos los recaudos y evitar contactos.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MISION NUEVA POMEYA
R E S U E L V E
ARTICULO 1RO) POR EL TERMINO INICIAL DE 72 Horas , RESTRINGUIR TODAS LAS ACTIVIDADES SOCIALES ; DEPORTIVAS ; RELIGIOSAS Y TODAS AQUELLAS QUE SIGNIFIQUE AGLOMERACION DE PERSONAS ; LA CIRCULACION DE PERSONAS DENTRO DEL AMBITO DE JURISDICCION DEL MUNICIPIO ; COMO ASIMISMO LA ATENCION PUBLICA EN OFICINAS PUBLICAS Y PRIVADAS QUE NO SEAN LAS DE EMERGENCIA Y/O ESCENCIALES , RETROTRAYENDO EL AISLAMIENTO A FACE 1 DESDE EL DIA DE LA FECHA HASTA TANTO NO SE TENGAN LAS NOVEDADES DE LAS MEDIDAS SANITARIAS , RETROTRAYENDO EL QUE SE ESTAN LLEVANDO A CABO ANTE ESTA SITUACION DE ACUERDO A LOS VISTOS Y CONSIDERANDO DE LA PRESENTE
ARTICULO 2DO) INVITAR A LAS DEMAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE LA JURISDICCION A ADHERIRSE A LA PRESENTE Y PRESTAR COLABORACION PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE