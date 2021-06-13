TRISTE NOTICIA ENVUELVE A CHACO: CHACO: EL HISTORIADOR Y ESCRITOR JUAN CHICO FALLECIÓ POR COVID
EL INVESTIGADOR Y ESCRITOR DEL PUEBLO QOM;
DOCENTE EN LA ESCUELA BILINGÜE INTERCULTURAL CACIQUE PELAYO, SIN DUDAS DEJA UN EXTRAORDINARIO LEGADO A TODOS, PERO ESPECÍFICAMENTE A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE NUESTRA PROVINCIA.
ALGUNOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR JUAN CHICO:
-COAUTOR JUNTO A MARIO FERNANDEZ DEL LIBRO “NAPALPI LA VOZ DE LA SANGRE” EDICION QOM CASTELLANO PUBLICADO EN EL AÑO 2008
-DIRECTOR Y PRODUCTOR DEL CORTO AUDIOVISUAL LA ALEGRIA DE VIVIR ( ENTREVISTA A LA ULTIMA SOBREVIVIENTE DE LA MASACRE DE NAPALPI 2008 )
-COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CINE INDIGENA DEL DCEA. DEPENDEINTE DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA PROVINCIA DEL CHACO.
-COPRODUCTOR DE LA PELICULA INDIGENA “NACION OCULTA EN LOS METEORITOS” PELICULA HECHA ENTERAMENTE POR JOVENES INDIGENAS QOM Y MOQOIT.
-AUTOR DEL LIBRO LOS QOM DE CHACO EN LA GUERRA POR LAS MALVINAS. EDICION QOM-CASTELLANO.
-AUTOR DEL LIBRO “LA NIÑA DE CABELLITOS LARGOS” EDICION QOM-CASTELLANO AÑO 2016.
AUTOR DEL LIBRO “LAS VOCES DE NAPALPI” EDICION QOM-CASTELLANO AÑO 2016.
-COAUTOR DEL LIBRO “LENJUGUE, POESIAS EN IDIOMAS INDIGENAS” CORDOBA 2015
“SARMIENTO Y LOS PUEBLOS INDIGENAS” TEXTO AUN SIN EDITAR.
-DIRECTOR Y PRODUCTOR DEL CORTO “BALQUINTA, ULTIMO SOBREVIENTE DE LA MASACRE DE NAPALPI” 2012.
-DIRECTOR Y PRODUCTOR DE LOS MICROS AUDIOVISUALES. “LOS INDIGENAS EN LAS MALVINAS”.
-PRESIDENTE DE LA FUNDACION NAPALPI. PERSONERIA JURIDICA 529 DE LA PROVINCIA CHACO. FUNDACION DEDICADA A LA PROMOCION Y VALORACION DE LA HISTORIA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL CHACO Y LA REGION.
-PRESIDENTE DE LA C.C.A.I.A (COORDINADORA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL INDIGENA DE ARGENTINA) GRUPO DE JOVENES INDIGENAS DEDICADO A LA COMUNICACIÓN INDINGENA.)