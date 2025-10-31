«𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐏𝐚𝐧𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚», 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐟𝐮𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐅𝐞𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐚 𝐧𝐢𝐯𝐞𝐥 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥
31 octubre, 2025
✅Se trata de una investigación realizada por estudiantes de 5° año de la U.E.G.P. N° 24 «San José» que aborda una problemática global sobre la resistencia bacteriana, vinculada principalmente con el uso inadecuado de antibióticos.
✅El trabajo había sido seleccionado entre 131 proyectos de la provincia para llegar a la instancia nacional que concluyó este viernes en la ciudad de Cafayate, Salta.
✅Los estudiantes trabajaron con el acompañamiento de la profesora Yanina Lazaroff, y las exposiciones en todas las instancias estuvieron a cargo de las estudiantes Mia Verón y Olivia Rodas.
