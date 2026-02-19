19 DE FEBRERO 88 AÑOS DEL NACIMIENTO DE CASTELLI
19 febrero, 2026
Efemérides de Castelli: el 19 de febrero de 1938 Castelli nacía como pueblo (recibía su documento). Si bien los castelenses celebramos el 03 de octubre de 1936 como fecha fundacional (día que se entregaban las primeras escrituras), el 19 de febrero es una fecha a tener en cuenta por el significado histórico de un decreto presidencial donde se define oficialmente como pueblo al caserío formado en el punta de riel (km 100 de Sáenz Peña al norte) y es reconocido como «CASTELLI». (Fuente: Historiador Juan Jose Schmidt )
Por otra parte, sería bueno para conocer nuestra historia, saber en que momento y cual es el Decreto del cambio de nombre de Castelli a Juan José Castelli. Hasta el momento no de ha encontrado documentación al respecto.