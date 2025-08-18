24 DE AGOSTO – DÍA DEL PADRE ARGENTINO

Tras un rápido accionar policial lograron dar con los supuestos delincuentes y recuperar lo robado.Cerca de la medianoche el personal policial fue alertado

DOS SUJETOS EMPUJARON Y ROBARON A LA MODELO MICHAEL NOTAGAY

LA SUBSECRETARÍA DE IGUALDAD Y GÉNERO ACERCA AL PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La Subsecretaria de Igualdad y Género de la Municipalidad de Juan José, Solange Sander, señaló que el programa Potenciar Trabajo incluye a personas