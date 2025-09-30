A TRAVÉS DEL PROGRAMA ÑACHEC BRINDAN ASISTENCIA A FAMILIAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS EN TRES ISLETAS
El Gobierno dio asistencia a las familias afectadas por la lluvia en Tres Isletas
La ministra Galarza diagramó la entrega de insumos básicos para cada familia, algunas de las cuales debieron ser evacuadas.
El gobierno provincial, a través del programa Ñachec, del Ministerio de Desarrollo Humano, activó un operativo de asistencia a las familias afectadas por las intensas precipitaciones registradas en Tres Isletas y zonas rurales cercanas.
La ministra Gabriela Galarza y el coordinador regional del Ñachec, Fernando Vogel, llegaron a la localidad, y estuvieron con la intendente Marcela Duarte, para estar en los barrios más afectados y brindar acompañamiento inmediato a las familias damnificadas.
«Estamos presentes junto a los vecinos en el momento en que más lo necesitan. La decisión del gobernador Leandro Zdero es clara: acompañar y estar cerca de cada chaqueño en estas emergencias, trabajando codo a codo con los municipios», expresó Vogel.