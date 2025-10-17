ABSOLVIERON A AÍDA AYALA
17 octubre, 2025
La Cámara Federal de Casación Penal absolvió a Aída Beatriz Máxima Ayala en la causa por “fraude en perjuicio de la administración pública”, dejando sin efecto la condena que le impedía ocupar cargos públicos.
El tribunal resolvió hacer lugar parcialmente a los recursos de las defensas y, por mayoría, casar y dejar sin efecto la sentencia, absolviendo también a Daniel Fischer, Carlos Huidobro, Pedro Martínez, Eulalio Bouza, Rolando Acuña y Luis Escobar.
Con esta decisión, Aída Ayala podrá volver a ejercer cargos públicos, marcando un giro en una de las causas más resonantes de los últimos años en el Chaco.