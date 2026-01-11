ACCIDENTE FATAL SOBRE RUTA NACIONAL N° 95
Un motociclista perdió la vida tras colisionar con un automóvil.
El hecho ocurrió en horas de la mañana y es materia de investigación.
En la mañana de este domingo 11 de enero, alrededor de las 06:44, el personal de la Comisaria Juan Jose Castelli fue alertado sobre un siniestro vial fatal ocurrido sobre la Ruta Nacional N° 95, donde se vieron involucrados una motocicleta y un automóvil.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor falleció en el lugar, producto de las graves lesiones sufridas.
Por razones de jurisdicción, se comisionó personal de la Comisaría de Villa Río Bermejito para intervenir en el sitio del hecho y llevar adelante las actuaciones correspondientes, a fin de establecer las circunstancias que originaron el accidente.
Se aguarda la ampliación de información conforme avancen las diligencias de rigor.