Acto Académico de la Facultad de Derecho de la UNNE en Castelli
🎓Este 22 de agosto, la Extensión Áulica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) en Juan José Castelli llevó adelante el “Acto Académico de Abogacía, Notariado y Martillero y Corredor de Comercio”, un evento que marcó un paso trascendental para numerosos egresados y sus familias.
📌El encuentro contó con la presencia del intendente Pío Sander y la presidenta del Concejo Deliberante, Soledad Rach, junto a destacadas autoridades de la facultad: el Procurador General, Jorge Canteros, el decano, Dr. Mario R. Villegas, el director de la extensión, Dr. Luis Alegre, y las coordinadoras Dra. Graciela Loza y Dra. Cynthia Frías.
👉Durante su mensaje, el director Luis Alegre expresó su satisfacción por los nuevos profesionales que culminaron sus estudios:
“Todo el norte del Chaco tiene egresados de esta extensión áulica, eso nos reconforta. Compartir conocimiento, escuchar y acompañar a quienes quieren desarrollarse en una profesión es nuestro mayor compromiso”, destacó.
👉Por su parte, el intendente Pío Sander felicitó a los egresados y subrayó la importancia de la extensión universitaria en la ciudad:
“Cuando se inició este desafío parecía un sueño lejano. Hoy es una realidad que nos llena de orgullo. Queremos seguir creciendo con la llegada de nuevas carreras, porque para nosotros siempre es una gran satisfacción contar con hombres y mujeres formados en estas disciplinas que aportan al desarrollo de nuestra comunidad”.
🤝El acto culminó con la entrega de certificados, en un marco de emoción y reconocimiento por el esfuerzo de los estudiantes y sus familias, que ahora podrán proyectar su futuro profesional desde Castelli hacia toda la región.