ACUERDO FEDERAL PARA UNIFICAR CONTROLES VIALES Y FORTALECER LA SEGURIDAD EN LAS RUTAS 

LA FORD F-100 PRESENTABA NUMERACIÓN REBAJADA EN EL MOTOR Esta mañana, en horas del mediodía, se hizo presente en la Planta Verificadora Nº

LA INFLACION MARCÓ UN 6% MENSUAL Y DE 115,6% INTERANUAL

Al igual que en enero, la variación inflacionaria para junio marcó un 6%, bajando 1,8 puntos con respecto a la de mayo. Comunicación