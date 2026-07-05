AGRONEA: LA CÁMARA DE COMERCIO DE CASTELLI ACOMPAÑÓ LA PRESENTACIÓN DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO LOCAL
En el marco de #Agronea2026, la Cámara de Comercio de Juan José Castelli participó de la jornada «Financiamiento Inteligente para Potenciar la Producción», una iniciativa impulsada por el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) con el objetivo de acercar soluciones financieras destinadas a fortalecer la actividad productiva, comercial y empresarial de nuestra comunidad.
El encuentro reunió a productores, comerciantes, emprendedores y empresarios de Juan José Castelli y de la región, quienes pudieron conocer las distintas líneas de financiamiento, alternativas crediticias e instrumentos diseñados para impulsar la inversión, mejorar la competitividad y acompañar el crecimiento de los diferentes sectores económicos.
El presidente de la Cámara de Comercio de Juan José Castelli, Félix Guerrero, destacó la importancia de generar estos espacios de articulación entre las entidades financieras y el sector privado, remarcando que el acceso a herramientas de financiamiento constituye un factor clave para consolidar el desarrollo económico de la localidad, fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y promover nuevas oportunidades de inversión.
Desde la Cámara de Comercio de Juan José Castelli continuamos trabajando para impulsar iniciativas que promuevan el crecimiento del sector productivo y comercial, fortaleciendo el entramado empresarial local y acompañando el desarrollo sostenible de nuestra ciudad mediante acciones conjuntas entre las instituciones y el sector privado.
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