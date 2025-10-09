ALARMA EN CHACO POR BROTE DE SARAMPIÓN EN PARAGUAY – SALUD TOMÓ MEDIDAS
9 octubre, 2025
El ministro de Salud informó sobre un aumento de casos de sarampión en Paraguay y Bolivia, con brotes que podrían afectar a viajeros. El sarampión es altamente contagioso, y las autoridades llaman a tomar recaudos y estar atentos a los síntomas.
💉 La vacunación es clave: todos los nacidos a partir de 1965 deben tener dos dosis, y los niños de 1 y 4 años deben recibir la vacuna antes de ingresar a la escuela. Actualmente, hay 31 veces más casos que el año pasado, por lo que es fundamental tener las vacunas al día.
👶⚕️ Precauciones especiales: menores de un año y embarazadas deben extremar cuidados, ya que no pueden vacunarse. Ante fiebre, erupciones o viajes recientes a zonas con brotes, acudir al médico y usar barbijo.