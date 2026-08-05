ALERTA: EL INSSSEP REITERA QUE NO REALIZA NINGUNA CAMPAÑA DE REEMPADRONAMIENTO Y ADVIERTE SOBRE POSIBLES ESTAFAS
El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) informó que no se encuentra realizando ninguna campaña de reempadronamiento ni de actualización de datos personales de sus afiliados, y alertó a la comunidad sobre posibles intentos de estafa mediante el pedido de información sensible.
Desde el Directorio del organismo remarcaron que ninguna dependencia del INSSSEP solicita datos personales, bancarios o financieros a través de llamados telefónicos, mensajes de texto, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o redes sociales.
En ese sentido, instaron a los afiliados a extremar los cuidados y a NO compartir información personal o confidencial con desconocidos, a fin de evitar ser víctimas de fraudes.
Asimismo, recordaron que el INSSSEP nunca requerirá en sus trámites datos relacionados con cuentas bancarias o CBU, claves personales o contraseñas, ni información financiera o de seguridad que sea de uso exclusivo del titular.
Finalmente, desde el organismo recomendaron que, ante cualquier duda o contacto sospechoso, los afiliados no respondan ni brinden información, y se comuniquen únicamente a través de los canales oficiales del INSSSEP o concurran a la delegación más cercana para realizar las consultas correspondientes.