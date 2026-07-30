ALERTA – LA POLICIA DEL CHACO INFORMA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA
🚨 ¡ALERTA!
Estafadores están usando el nombre del INSSSEP para robar datos y vaciar cuentas bancarias.
Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advertimos a la comunidad sobre una modalidad de estafa que ya afectó a vecinos de nuestra provincia.
📞 Los delincuentes llaman haciéndose pasar por personal del INSSSEP y aseguran que:
✅ Deben actualizar tu credencial digital.
✅ Te corresponde un reintegro por medicamentos.
✅ Van a mejorar tu cobertura médica.
Con esa excusa te solicitan:
❌ DNI.
❌ Fotografías del documento.
❌ Datos de tu cuenta bancaria.
❌ Claves, códigos o información del home banking.
⚠️ Ningún organismo público te va a pedir por teléfono tus claves bancarias, códigos de seguridad o datos para ingresar a tu cuenta.
🔒 Si recibís un llamado de este tipo:
- Cortá la comunicación de inmediato.
- No compartas información personal ni bancaria.
- Verificá la información únicamente por los canales oficiales del INSSSEP.
- Si brindaste datos, comunicate inmediatamente con tu banco para bloquear el acceso a tus cuentas y realizá la denuncia.
🛡️ La prevención es la mejor herramienta contra las estafas digitales. Compartí esta publicación para que más personas estén informadas y no caigan en este tipo de engaños.