ALERTA – LA POLICIA DEL CHACO INFORMA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Con la participación de 35 academias de danzas nacionales, el sábado 22 y domingo 23 de octubre, Puerto Tirol volvió a ser sede

CON GRAN ÉXITO SE REALIZO EL 10° CERTAMEN NACIONAL DE DANZAS Y MALAMBO «TIROL ABRAZA AL PAÍS»

EL PJ CHACO SE SUMA AL REPUDIO AL EDITORIAL DEL DIARIO LA NACIÓN

Desde el Consejo Provincial del Partido Justicialista denunciaron que “la mala fe expresada en la publicación y difundida en todos los canales de