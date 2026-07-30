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ALERTA – LA POLICIA DEL CHACO INFORMA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

30 julio, 2026

🚨 ¡ALERTA!

Estafadores están usando el nombre del INSSSEP para robar datos y vaciar cuentas bancarias.

Desde el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco advertimos a la comunidad sobre una modalidad de estafa que ya afectó a vecinos de nuestra provincia.

📞 Los delincuentes llaman haciéndose pasar por personal del INSSSEP y aseguran que:
✅ Deben actualizar tu credencial digital.
✅ Te corresponde un reintegro por medicamentos.
✅ Van a mejorar tu cobertura médica.

Con esa excusa te solicitan:
❌ DNI.
❌ Fotografías del documento.
❌ Datos de tu cuenta bancaria.
❌ Claves, códigos o información del home banking.

⚠️ Ningún organismo público te va a pedir por teléfono tus claves bancarias, códigos de seguridad o datos para ingresar a tu cuenta.

🔒 Si recibís un llamado de este tipo:

  • Cortá la comunicación de inmediato.
  • No compartas información personal ni bancaria.
  • Verificá la información únicamente por los canales oficiales del INSSSEP.
  • Si brindaste datos, comunicate inmediatamente con tu banco para bloquear el acceso a tus cuentas y realizá la denuncia.

🛡️ La prevención es la mejor herramienta contra las estafas digitales. Compartí esta publicación para que más personas estén informadas y no caigan en este tipo de engaños.

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