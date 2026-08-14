ALFABETIZACIÓN: CHACO PASÓ DEL 27% AL 61% EN COMPRENSIÓN LECTORA
El gobernador Leandro Zdero y la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, valoraron el compromiso de los docentes y destacaron los resultados de la implementación del programa Aprendo Leyendo, que alcanzó a más de 100.000 estudiantes, 1.162 escuelas y más de 5.000 docentes de toda la provincia.
Este viernes, se llevó adelante la jornada de formación docente en la que se presentaron los resultados del impacto de Aprendo Leyendo, programa implementado en el primer ciclo del Nivel Primario con el objetivo de fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de evidencia científica.
Ante más de 1.100 directores, docentes, supervisores y directores regionales de toda la provincia, reunidos en el Domo del Centenario de Resistencia y a través de una transmisión en vivo, la investigadora Florencia Salvarezza presentó los resultados del seguimiento y evaluación realizado sobre más de 100.000 estudiantes, 1.162 escuelas y más de 5.000 docentes.
La evaluación, basada en las pruebas EGRA, permitió comparar los resultados de estudiantes que finalizaron el ciclo 2024 con quienes terminaron 2025 bajo la implementación de Aprendo Leyendo. En comprensión lectora, el porcentaje de respuestas correctas pasó del 27% al 61%, más del doble del resultado registrado anteriormente.
La especialista destacó que esta mejora se produjo en menos de seis meses de trabajo con la nueva metodología, cuya implementación comenzó en junio de 2025. Además, señaló avances en otros indicadores vinculados al aprendizaje de la lectura, entre ellos la fluidez.
ZDERO: “TENEMOS UN NORTE MARCADO”
Durante la jornada, el gobernador Leandro Zdero destacó el compromiso de los docentes y el trabajo conjunto que permitió alcanzar estos resultados.
“Tenemos un norte marcado, un rumbo establecido”, afirmó y sostuvo que los resultados demuestran que “todos y cada uno de nosotros somos capaces de cambiar la realidad”.
En este sentido, valoró el trabajo de los especialistas y de los docentes que asumieron el desafío de capacitarse y modificar las metodologías de enseñanza. “Cuando hay rumbo, cuando hay trabajo, cuando hay capacitación y cuando todos nos ponemos a trabajar espalda con espalda, algo que parecía difícil se pudo hacer realidad”, expresó.
Zdero agradeció especialmente a los docentes y a toda la comunidad educativa por el trabajo realizado en cada aula, tanto en las localidades más grandes como en los parajes más alejados. “Estos resultados, que trascendieron a nivel nacional, fueron una caricia al alma para el Chaco”, sostuvo. “Cuando se quiere se puede y estamos demostrando que Chaco puede y que va a salir adelante”, afirmó el gobernador.
NAIDENOFF: “USTEDES VAN A SER LA GENERACIÓN DEL CAMBIO”
Antes de iniciar su exposición, la ministra Sofía Naidenoff pidió a los presentes y a quienes seguían la jornada de manera virtual ponerse de pie para brindar un fuerte aplauso a todos los docentes que hicieron posible esta transformación.
La titular de la cartera educativa agradeció el compromiso de quienes se formaron y llevaron la nueva metodología a las aulas. “Sin ustedes, por más que se tracen políticas, Florencia nos indicó el camino y habló de evidencias científicas; ustedes lo hicieron concreto”, destacó. “Ustedes van a ser la generación del cambio. Esta va a ser la generación que logre que los chicos del Chaco puedan leer”, aseguró.
UNA POLÍTICA EDUCATIVA BASADA EN EVIDENCIA
Florencia Salvarezza resaltó la decisión del Gobierno provincial de modificar la metodología de enseñanza de la lectura y la escritura y consideró que se trata de una política educativa de gran impacto. “Pocas veces una provincia, liderada por el gobernador y la ministra, ha tomado una decisión de política educativa tan importante como esta que le cambió el futuro a toda la provincia”, sostuvo.
La investigadora felicitó a los docentes por la dedicación y el esfuerzo y remarcó que el proceso de transformación debe estar acompañado por formación docente, materiales adecuados y seguimiento de los procesos de enseñanza.
En este marco, los estudiantes de primero, segundo y tercer grado cuentan con libros de trabajo, mientras que los docentes disponen de guías y materiales específicos, además de instancias de capacitación y acompañamiento.
Aprendo Leyendo propone una metodología estructurada para la enseñanza de la lectura y la escritura, sustentada en evidencia científica. El enfoque contempla la enseñanza explícita, la lectura en voz alta, la escritura y el dictado desde los primeros momentos del aprendizaje, con un rol central del docente.
ALFABETIZACIÓN: UNA HERRAMIENTA PARA EL FUTURO
Durante su exposición, Salvarezza señaló que las dificultades en comprensión lectora no se limitan al ámbito escolar, sino que tienen impacto en las oportunidades académicas, sociales y laborales de las personas y en el desarrollo del capital humano de una sociedad.
La implementación de Aprendo Leyendo alcanzó a estudiantes de primero, segundo y tercer grado de escuelas de gestión pública y privada de toda la provincia, con el objetivo de consolidar aprendizajes fundamentales para sus trayectorias educativas.
La jornada contó también con la presencia del secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; integrantes del gabinete educativo; directores regionales; supervisores; la directora de Intelexia, Clara Savalia; la presidente de IPRODICH, Ana María Mitoire; y demás autoridades provinciales.