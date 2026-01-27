APA MONITOREA PERMANENTEMENTE LA EVOLUCIÓN DEL RÍO BERMEJO, ANTE POSIBLE ASCENSO DE NIVELES
*Equipos técnicos de la Administración Provincial del Agua (APA) continúan realizando un seguimiento permanente de la evolución del Río Bermejo en las costas chaqueñas, con el objetivo de contar con información precisa y actualizada que permita una respuesta adecuada y oportuna ante posibles variaciones en los niveles del curso de agua.*
Desde el organismo provincial informaron que, de acuerdo con los registros hidrométricos relevados, el Río Bermejo presenta en la escala del lado Formosa un nivel de 3,45 metros, con fluctuaciones del orden de 0,025 metros, lo que evidencia una tendencia creciente.
En función de la evolución actual del sistema fluvial, *se estima que en los próximos 3 a 4 días se registre un ascenso progresivo del nivel del río a la altura del Puente Lavalle, como consecuencia de los aportes provenientes de las cuencas superiores.*
En este contexto, la situación hidrológica en la cuenca del Río San Francisco y Pozo Sarmiento muestra una creciente en relación con estados anteriores, lo que refuerza el escenario de incremento de caudales hacia sectores aguas abajo.
Asimismo, en el Río Bermejo *a la altura de El Pintado, el nivel se mantiene estable,* aunque se observa una marcada dinámica en la circulación de las aguas, característica que permite identificar una importante energía del sistema. Este comportamiento establece una directriz de futura creciente que, de mantenerse las condiciones actuales, podría reflejarse en Puerto Lavalle en un plazo aproximado de 96 horas.
En este sentido, el vocal de la Administración Provincial del Agua, Luis Castagno, destacó la importancia de sostener un monitoreo permanente y sistemático del comportamiento del río, y señaló: “Este seguimiento continuo nos permite anticipar escenarios hidrológicos, fortalecer la planificación y adoptar medidas preventivas cuando la situación lo requiere”.
Desde la APA se informó que el monitoreo continuará de manera constante y se mantendrá informada a la población y a los organismos competentes ante cualquier novedad relevante.