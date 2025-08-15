ASADECICH Y FILANTROPIA CASTELLI FESTEJARON EL DÍA DEL NIÑO EN CHACRA 14
15 agosto, 2025
El viernes 15 de agosto se llevó a cabo el festejo por el Día del Niño en Chacra 14.
Estuvo organizado por Filantropía Castelli presidida por Mariza Aranda y ASADECICH presidida por Gustavo Gallinger
Durante la tarde realizaron juegos, contaron con castillo Inflable, chocolatada y cosas dulces y entregaron juguetes.
Los organizadores agradecieron a comerciantes, familiares y amigos que brindaron su apoyo y aportaron su «granito de arena» para poder realizar el agasajo a los niños.