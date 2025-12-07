ASALTO A JULIO MOSMANN
Informe Policial
En la fecha hs 18:30 personal policial toma conocimiento de un Sup/Robo y Les. con Arma Fuego”.-, sito en Av. Pte. Perón N° 632 de esta ciudad, arribado al lugar se entrevistan con Elba Isabel ORQUERA, quien manifestó que su esposo *Julio MOSMANN* (65) dueño de la Radio FM Norte está ciudad, sorprendió a dos masculinos en el interior de su domicilio, donde al reconocer a uno de ellos, este extrae desde su prenda de vestir, arma de fuego y le efectúa dos disparos, hiriendo a *MOSMANN* en su integridad física (cabeza), quien luego es traslado por un familiar en vehículo particular al nosocomio local. se hizo presente en el lugar Fiscal Dra. Raquel H. Maldonado, Crio. Insp. Eduardo A. VILLABOA BARBETTI Supervisor de turno DZIJJC. Ayte. Fiscal Eduardo MAIDANA y Lic. José ALCARAZ perito del Gabite Científico del Poder Judicial. Se recabó informe medico *Julio MOSMANN* presenta: CORTE FRENTE LADO DERECHO *NO COMPATIBLE CON DISPARO DE ARMA DE FUEGO,* PRODUCIDO POR ELEMENTO DURO, LADO IZQUIERDO CABEZA PRESENTA CORTE PROFUNDO. SE REALIZA SOTURA.PACIENTE SE ENCUENTRA LUCIDO. SE LE REALIZO RADIOGRAFÍA. NO HAY LESIONES EN CRÁNEO. SOLO CUERO CABELLUDO. SE SOLICITO TOMAGRAFIA DE CRANEO.
Se implementa operativo cerrojo con personal de División Investigaciones y Departamento 911.