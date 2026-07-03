ATP AMPLÍA EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO PROVINCIAL E INCORPORA A PEQUEÑOS PRODUCTORES PRIMARIOS
_La medida rige desde el 1 de julio de 2026 y permitirá que los pequeños contribuyentes dedicados a la producción primaria accedan al Régimen Simplificado Provincial, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones tributarias._
La Administración Tributaria Provincial informa que, mediante la Resolución General N° 17/2026, se amplía el alcance del Régimen Simplificado Provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, e incorpora a los pequeños productores primarios que cumplan con los requisitos establecidos.
La normativa entró en vigencia este 1º de julio de 2026 y dispone que los nuevos contribuyentes que desarrollen actividades de producción primaria, adhieran al Régimen Simplificado Nacional (Monotributo) y tengan declarado su domicilio fiscal en la provincia del Chaco ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quedarán inscriptos automáticamente en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y Adicional 10% e incorporados al Régimen Simplificado Provincial.
Los contribuyentes que actualmente tributan en el Régimen General podrán solicitar su incorporación al Régimen Simplificado Provincial mediante el envío de un correo electrónico a atp.atcontribuyente@chaco.gob.ar.
Las solicitudes podrán presentarse hasta el 25 de julio, inclusive, a fin de incorporarse al régimen a partir del período fiscal de julio. Asimismo, la adhesión podrá realizarse a través del Portal Monotributo de ARCA al momento de efectuar la recategorización correspondiente.
Entre los principales beneficios del régimen se destacan la simplificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la unificación del pago mensual y la exclusión de los regímenes de retención, percepción y demás pagos a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, incluido el correspondiente a la Guía de Traslado.
Para obtener más información sobre el Régimen Simplificado Provincial, los contribuyentes pueden ingresar a atp.chaco.gob.ar o comunicarse a través del correo electrónico atp.atcontribuyente@chaco.gob.ar o telefónicamente al (362) 4488700, opción 2, de lunes a viernes, de 7:30 a 12:00 horas.