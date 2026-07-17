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AUMENTO DEL 10% MÁS REFUERZO DE $200.000 Y BONIFICACIONES PRIORIZADAS EN SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD

17 julio, 2026

*_El gobierno provincial plantea que el aumento impacte todos los meses de manera escalonada en activos y jubilados.*_

_Será de la siguiente manera:_

-Como primera medida, *el próximo 20 de julio se abonará un refuerzo extraordinario*, no bonificable y no remunerativo, de 100.000 pesos para los trabajadores activos y de 80.000 pesos para los jubilados y pensionados.

-*En agosto:* aumento del 5% para todos los trabajadores activos y pasivos.

-*En septiembre:* se priorizarán los sectores esenciales con mejoras específicas:
    *Educación: incremento del 20% en el concepto Aula.
    *Salud: aumento del 20% en la Bonificación por Riesgo de Salud.
    *Seguridad: incremento del 10% en la bonificación especial.

-*En octubre:* nuevo refuerzo extraordinario, no bonificable y no remunerativo de 100.000 pesos para activos y 80.000 pesos para pasivos.

-*En noviembre:* aumento salarial del 5% para todos los agentes activos y pasivos.

*CRONOGRAMA DE PAGOS DE JULIO*
Desde el Gobierno provincial además adelantaron que los sueldos de julio *se pagarán el jueves 30 para Pasivos y el viernes 31 para Activos.*

Finalmente, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas medidas forman parte de la política de recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales, con el objetivo de acompañar el poder adquisitivo y reconocer especialmente la labor de los sectores esenciales, en el marco de las posibilidades financieras de la provincia”.

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