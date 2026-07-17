AUMENTO DEL 10% MÁS REFUERZO DE $200.000 Y BONIFICACIONES PRIORIZADAS EN SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD
*_El gobierno provincial plantea que el aumento impacte todos los meses de manera escalonada en activos y jubilados.*_
_Será de la siguiente manera:_
-Como primera medida, *el próximo 20 de julio se abonará un refuerzo extraordinario*, no bonificable y no remunerativo, de 100.000 pesos para los trabajadores activos y de 80.000 pesos para los jubilados y pensionados.
-*En agosto:* aumento del 5% para todos los trabajadores activos y pasivos.
-*En septiembre:* se priorizarán los sectores esenciales con mejoras específicas:
*Educación: incremento del 20% en el concepto Aula.
*Salud: aumento del 20% en la Bonificación por Riesgo de Salud.
*Seguridad: incremento del 10% en la bonificación especial.
-*En octubre:* nuevo refuerzo extraordinario, no bonificable y no remunerativo de 100.000 pesos para activos y 80.000 pesos para pasivos.
-*En noviembre:* aumento salarial del 5% para todos los agentes activos y pasivos.
*CRONOGRAMA DE PAGOS DE JULIO*
Desde el Gobierno provincial además adelantaron que los sueldos de julio *se pagarán el jueves 30 para Pasivos y el viernes 31 para Activos.*
Finalmente, desde el Ejecutivo provincial remarcaron que estas medidas forman parte de la política de recomposición de los ingresos de los trabajadores estatales, con el objetivo de acompañar el poder adquisitivo y reconocer especialmente la labor de los sectores esenciales, en el marco de las posibilidades financieras de la provincia”.