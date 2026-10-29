AVANCE EN LA VINCULACION IES FAVALORO – UNNE FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS DE UNNE ABRE SUS PUERTAS A LOS ALUMNOS DEL IES FAVALORO
En la mañana del jueves 29, el Rector Prof Donato Kuris y el Ingeniero Agrónomo José Sanchez – Secretario de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la UNNE, con la participación de la profesora Vivian Gutierrez, el Ing Agrónomo Daniel Pértile y el Ing. Daniel Rumbo como coordinador y facilitador, mantuvieron una videoconferencia en el que se debatieron propuestas de trabajo colaborativo entre ambas instituciones.
LA PROPUESTA DE REALIZAR LA PRÁCTICA DOCENTE III DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ECONOMÍA EN ÁREAS Y ASIGNATURAS VINCULADAS CON ECONOMÍA POLÍTICA, FRUTICULTURA, FORRAJERÍA Y CULTIVOS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA DE LA FCA.
La propuesta presentada por la Prof. Gutierrez consiste en realizar la Práctica Docente III del Profesorado de Educación Secundaria en Economía en áreas y asignaturas vinculadas con Economía Política, Fruticultura, Forrajería y Cultivos de la carrera de Ingeniería Agronómica de la FCA, focalizado en que los alumnos observen y vivencien la dinámica de las clases que se dictan en el ámbito universitario.
El Ing Pértile por su parte propuso que alumnos la Tecnicatura Superior en la Producción Frutihortícola realicen Prácticas Profesionales en la Escuela de Agricultura, la Escuela Eragia o en el Campus Experimental de la FCA, referidos a manejo desde el vivero a la puesta en comercialización de cultivos específicos que no corresponden a nuestra zona, como mango, ananá, palta y de esta manera ampliar el campo de conocimiento de los alumnos.
Por su parte el Ing Sanchez se mostró muy interesado y entusiasmado en las propuestas, y estableció pautas para ir definiendo actividades, lugares y tiempos para concretarlas. El IES Favaloro inicia así un camino inédito en la región, siendo pioneros en vincular su actividad de formación con una institución de formación de nivel superior como la UNNE.
En tal sentido Kuris señaló que «Desde la Rectoría del IES ‘René Favaloro’ celebramos la apertura de estos espacios de intercambio brindados por la UNNE. Los mismos nos permiten trabajar de manera articulada en pos de un proyecto conjunto, garantizando que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de adquirir experiencia en otros contextos de aprendizaje que enriquezcan su formación inicial»