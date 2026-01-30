AVANZA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL N° 13 ENTRE COTE LAI Y CHARADAI
*Este viernes, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de las obras de pavimentación, adecuación hidráulica y pavimento urbano que se ejecutan sobre la Ruta Provincial N° 13, en el tramo que une las localidades de Cote Lai y Charadai, una intervención estratégica que mejora la conectividad, impulsa el desarrollo productivo y jerarquiza a toda la región.*
“Desde Vialidad Provincial estamos encarando esta obra trascendental que es la Ruta N° 13, una ruta que conecta desde Cote Lai hasta Charadai, incluyendo además el pavimento urbano que ya tenemos consolidado, con 9 cuadras dentro de la localidad de Charadai”, señaló el gobernador.
Zdero destacó que se trata de una obra financiada por FONPLATA y subrayó su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos. “Recién una vecina nos decía que tenía que transitar por camino de tierra, y ahora con esta ruta va a poder hacerlo de otra manera, vivir mejor. El pavimento genera conectividad, crecimiento y desarrollo”, afirmó.
Asimismo, remarcó la proyección estratégica de la obra: “Anhelamos que esta ruta nos permita hacia adelante conectar con el sudeste chaqueño, un sector productivo muy importante. Además, jerarquiza todo este departamento y toda la zona de influencia, permitiéndonos crecer y desarrollarnos”.
El mandatario explicó que la obra se inició desde cero y ya presenta cerca de un 40% de avance. “Incluye más de 40 alcantarillas y un puente de casi 100 metros de longitud, lo que la convierte en una obra integral y fundamental para la provincia”, detalló.
En ese marco, Zdero reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la infraestructura vial: “Estamos trabajando en las rutas provinciales. Avanzamos en la Ruta 1, la Ruta 6, la Ruta 9, hoy en la Ruta 13 y también en la Ruta 30. Paralelamente, gestionamos ante el Gobierno nacional para que Vialidad Nacional avance sobre rutas nacionales como la 11, la 16, la 95 y la 89. Nosotros trabajamos por jurisdicción e incumbencia en las rutas provinciales”.
Por su parte, el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, expresó su satisfacción por el avance de los trabajos. “La verdad que estamos muy contentos. Es una obra muy importante de casi 39 kilómetros. Cuando asumió el gobernador nos pidió poner en marcha las obras en las rutas provinciales, y eso es lo que estamos haciendo, cumpliendo con la palabra empeñada”, sostuvo.
De Martini precisó que actualmente la obra presenta cerca de un 40% de avance. “En este momento estamos ejecutando la capa asfáltica, que es una carpeta. Ya tenemos gran parte del movimiento de suelo realizado y alrededor de 7 kilómetros con ese trabajo completo”, indicó.
Además, informó que el puente, una de las estructuras más relevantes del proyecto, ya alcanza un 60% de ejecución. “Estamos muy cerca de llegar al puente y completar la conexión. Son obras de gran envergadura, que se ven condicionadas por las lluvias, ya que desde diciembre prácticamente no ha dejado de llover, afectando zonas bajas. Aun así, la empresa está trabajando correctamente para que la obra se ejecute tal como fue proyectada”, explicó.
Finalmente, el funcionario destacó el impacto social de las obras viales: “La gente se pone muy contenta cuando hacemos pavimento. Además de la Ruta 13, estamos trabajando en la Ruta 30 y también realizamos 9 cuadras de pavimento urbano para darle a los vecinos la conectividad necesaria. Seguimos haciendo obras en toda la provincia, incluyendo bacheo y mantenimiento de las rutas provinciales, que es nuestra competencia”.