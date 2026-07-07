BUSCAN SANCIONAR UNA LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO PROVINCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CARNAVALES DEL CHACO

El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial los nuevos requisitos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH), programa de

NUEVOS REQUISITOS PARA ACCEDER A LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO

EL MUNICIPIO DE CASTELLI IMPULSA LA SIEMBRA TEMPRANA CON LA ENTREGA DE SEMILLAS A PRODUCTORES LOCALES



🎊En la localidad de Zaparinqui, este 12 de agosto, el intendente Pío Oscar Sander , junto a la secretaria de Producción y Desarrollo