BUSCAN SANCIONAR UNA LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO PROVINCIAL DE FORTALECIMIENTO DE CARNAVALES DEL CHACO
El proyecto lleva la firma de la Diputada Katia Blanc en cuyos fundamentos expresa:
El presente proyecto de Ley tiene por objeto la creación de un Fondo Provincial específico destinado a fortalecer y sostener los carnavales municipales llevados a cabo en diferentes localidades de primera y segunda categoría de la Provincia del Chaco.
Siendo los carnavales una manifestación cultural de profunda raigambre popular, que además generan un impacto positivo en la economía local, el turismo, el empleo cultural y la integración social. Su realización implica importantes erogaciones económicas tanto para las comparsas como para los municipios organizadores, especialmente en materia de infraestructura y logística.
Es por eso mismo que, la gestión de un fondo específico por parte del Instituto de Turismo de la Provincia, organismo con competencia por parte de la Ley N° 3969-A , ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como a su vez, la rendición y controlar en la ejecución de los mismos por parte de los municipios beneficiarios.
Asimismo, el proyecto establece criterios claros de asignación, oportunidad de pago y rendición de cuentas, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos por parte de sus beneficiarios directos (municipalidades y comparseros) como indirectos (comerciantes locales). Condicionando su percepción a la efectiva realización del carnaval.