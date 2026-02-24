CAFÉ DE ALGARROBA: MAS PRODUCCIÓN EN EL IMPENETRABLE Y UN NUEVO SABOR PARA LOS TURISTAS
El café de algarroba es una infusión que producen las cocineras de El Impenetrable con la chaucha del árbol de algarrobo. La novedad no sólo atrae el interés de los turistas por su sabor único, sino que, además, genera más fuentes de trabajo e ingresos en la comunidad local. La infusión es muy saludable y posee un alto nivel nutricional.
La idea empezó a gestarse hace poco más de un año, a partir de las alternativas productivas que ofrece la chaucha de algarroba de El Impenetrable con la que ya se produce harina, con creciente éxito en la recolección, producción y comercialización.
Las cocineras se capacitaron y ahora producen café de algarroba, se lo convidan a los visitantes y muchos turistas lo compran en la Escuela Taller para llevarlo a sus hogares: un paquete de café de algarroba, junto a algunos dulces elaborados con los frutos del monte chaqueño.
En la etiqueta del producto se lee: Sucedáneo de Café de Algarroba “El Impenetrable” y describe “infusión obtenida del tostado de vainas de algarroba” e incluye las indicaciones de cómo prepararlo.
“Sabíamos que podíamos obtener otros productos y nos pusimos en contacto con otras asociaciones que trabajan con la chaucha de algarroba que nos contaron todo lo que se podía hacer y ahí surgió la idea del café de algarroba”, relató Valeria Bolla, referente local de Turismo Comunitario de la Fundación Rewilding Argentina, sobre el origen del emprendimiento.
La infusión se obtiene de la molienda y tostado de la chaucha de algarroba. “Organizamos una capacitación con Alina Ruiz para las cocineras del Impenetrable y avanzamos en la elaboración del café de algarroba”, relató y destacó el entusiasmo de las cocineras que participaron con mucha curiosidad y asombradas de que también se podía hacer una infusión con la chaucha.
Estela Castellanos, cocinera y pobladora del paraje La Armonía, propietaria de un parador a pocos metros del ingreso al Parque Nacional El Impenetrable, contó que participó de la capacitación y aseguró que el producto es “riquísimo y a los turistas les encanta y siempre se llevan un paquete”.
“Cada vez más, estamos utilizando y aprovechando lo natural que nos da el monte, la naturaleza”, expresó y destacó que esta producción “significa más fuentes de trabajo”.
Estela cocina platos tradicionales, postres y tortas con frutos silvestres para los visitantes, y ahora acompaña sus exquisiteces para el desayuno o la merienda, con un café de algarroba.
Finalmente, sobre el impacto del café de algarroba entre la variedad de opciones gastronómicas locales, la referente de Turismo Comunitario de Rewilding Argentina, expresó que “es un producto muy aceptado por los turistas que visitan El Impenetrable. “Les parece algo asombroso, porque nunca lo habían probado y se encontraron con un sabor agradable, dulce y un poco chocolatoso. Un rico café, con azúcares naturales” valorizó Valeria Bolla.
Características y propiedades
El café de algarroba es una deliciosa bebida sin cafeína, que posee un alto nivel nutricional y con un sabor similar al café tradicional, ideal para quienes buscan una alternativa saludable.
La infusión se elabora en el monte chaqueño de El Impenetrable a partir de las vainas del algarrobo, un árbol que produce vainas dulces y nutritivas. Este café es una excelente opción para quienes desean reducir su consumo de cafeína o simplemente probar algo nuevo.
A diferencia del café tradicional, el café de algarroba no contiene cafeína, lo que lo hace apto para personas sensibles a esta sustancia y, además es rico en nutrientes: contiene vitaminas B, fósforo, potasio, hierro y magnesio, lo que contribuye a una dieta equilibrada.
El café de algarroba tiene propiedades antioxidantes: ayuda a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas y por su alto contenido de fibra favorece la salud digestiva y es un regulador intestinal.
El café de algarroba se comercializa en la Escuela Taller del Impenetrable y viene en un envase envasado al vacío para su mejor conservación
