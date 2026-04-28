CAPITANICH REMATÓ UN HELICOPTERO POR CHATARRA, PERO AÚN VUELA EN PERFECTAS CONDICIONES

Con 3 nuevos positivos este jueves y 64 activos, Castelli llegó a los 262 positivos desde el inicio de la pandemia. Mientras 398

CASTELLI SUPERÓ LOS 260 POSITIVOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

¿Cipolini arrancó la campaña?, estuvo día completo en Castelli

Mientras, la ciudad Termal con «piloto automático». El intendente de la Termal puso “piloto automático” en su ciudad y se fue de campaña