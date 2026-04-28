CAPITANICH REMATÓ UN HELICOPTERO POR CHATARRA, PERO AÚN VUELA EN PERFECTAS CONDICIONES
La mayor necesidad de El Impenetrable en estos momentos.
En marzo de 2022, un helicóptero Bell 407 matrícula LQ-ZPR que había pertenecido al Gobierno del Chaco fue subastado durante la gestión de Jorge Capitanich, bajo el argumento de que se trataba de una aeronave “en desuso” y con altos costos de mantenimiento. La decisión se tomó pese a que el aparato había cumplido durante años funciones clave en operativos oficiales y de emergencia.
La aeronave, adquirida originalmente en 1999 durante la gestión de Ángel Rozas, tuvo un extenso recorrido en la provincia: fue utilizada por la Policía del Chaco, en vuelos de reconocimiento, asistencia en inundaciones y sequías, e incluso en traslados sanitarios desde zonas rurales como El Impenetrable. También fue empleada en operativos de relevamiento junto a autoridades nacionales.
Tras su venta, el helicóptero fue adquirido por una empresa privada y continuó operativo con matrícula civil, integrándose luego al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, donde hoy cumple funciones en el combate de incendios forestales y apoyo a brigadistas en distintas provincias del país 🔥🚁.
El caso reabrió la discusión sobre su remate, ya que la aeronave sigue en servicio activo y con funciones estratégicas.