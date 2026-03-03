CAPTURADO CUANDO INTENTABA HUIR HACIA SALTA TRAS AMENAZAR A SU PAREJA
_En la madrugada de este martes, personal policial de Los Frentones desplegó un operativo cerrojo sobre Ruta Nacional 16 y logró la detención de un hombre de 30 años, acusado en una causa por lesiones leves y amenaza de muerte en contexto de violencia de género._
La intervención se inició tras un radiograma emitido desde Juan José Castelli que alertaba que el presunto autor intentaría abandonar la provincia con destino a Salta, movilizándose en una camioneta Toyota Hilux gris.
De inmediato se montó un control vehicular con apoyo de distintas unidades. Cerca de las 3:45, los efectivos interceptaron un rodado de similares características e identificaron al conductor, quien resultó ser el sujeto buscado.
Se procedió a su formal detención y al secuestro del vehículo. El acusado permanecerá alojado hasta su traslado a la unidad requirente, mientras continúan las actuaciones judiciales.