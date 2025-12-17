CASO LAVADO III – CONDENARON A 15 AÑOS A JOSÉ HIPPERDINGER
17 diciembre, 2025
La Justicia dictó condenas contra integrantes de la familia Hipperdinger y otros imputados por la causa de lavado de dinero.
Las Penas impuestas:
▪️ José Hipperdinger: 15 años de prisión
▪️ Adrian Hipperdinger: 13 años de prisión
▪️ Rosana Giménez: 13 años de prisión
▪️ David Lescano: 8 años de prisión
▪️ Rolando «Rolo» Hipperdinger: 8 años de prisión
Adriana y Silvia Hipperdinger y Nancy Giménez 3 años de Prisión en Suspendo con tareas públicas.