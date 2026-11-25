CASO SANDOVAL: DE LA TRAGEDIA VIAL EN CASTELLI A LA DETENCIÓN DEL PERIODISTA ROMILDO LAVIA RACHZ
La causa que investiga la muerte del sargento de la Policía del Chaco, Juan José Sandoval, comenzó tras un siniestro vial fatal ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 9 en inmediaciones de Juan José Castelli, donde inicialmente fue detenido el conductor del vehículo involucrado, Hugo Javier Iavac, quien circulaba bajo los efectos del alcohol. Con el avance de la investigación judicial para determinar las circunstancias previas y responsabilidades en torno al hecho, la Fiscalía ordenó un giro clave en el expediente que derivó en el pedido de detención y posterior captura del periodista Romildo Lavia Rachz.
La medida contra el comunicador generó un fuerte impacto en el ámbito policial, judicial y periodístico del Chaco, luego de que trascendiera la inminencia de su aprehensión en el marco de la causa por el fallecimiento del efectivo policial. De esta manera, el expediente suma ahora un nuevo capítulo en los tribunales de Castelli mientras continúan las diligencias para esclarecer por completo la participación de cada uno de los imputados en la tragedia.
Las pericias realizadas a la camioneta Toyota Hilux de Romildo Lavia Rachz detectaron fragmentos compatibles con el uniforme del suboficial Juan José Sandoval y elementos de señalización vial.
El efectivo policial murió tras ser embestido durante un operativo de control de tránsito sobre la Ruta Provincial 9, cerca de Juan José Castelli.
Los rastros encontrados serán sometidos a estudios complementarios para determinar su origen y su relación con el hecho. Lavia Rachz permanece detenido y se espera que sea citado a declarar como imputado.