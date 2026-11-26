CASO SANDOVAL: EL ABOGADO DE LAVIA RACH PIDIÓ SU LIBERACIÓN Y CUESTIONÓ LAS VERSIONES SOBRE EL HECHO
El abogado del periodista aseguró que existen hipótesis que no pueden considerarse pruebas y anticipó que solicitará nuevas medidas.
El abogado defensor de Romildo Lavia Rachz, el periodista detenido en el marco de la causa por la muerte del policía Sandoval, confirmó que presentó un pedido para que su representado recupere la libertad mientras avanza la investigación judicial.
Miguel Lukach sostuvo que los elementos incorporados hasta el momento al expediente «son preliminares» y consideró que «todavía no existen resultados concluyentes que permitan establecer con precisión las circunstancias del hecho».
«Hasta el momento lo que hay son todas conjeturas, la investigación recién comienza y faltan las pericias oficiales que se incorporen al expediente», manifestó.
En esa línea, cuestionó las interpretaciones que, según señaló, se difundieron públicamente antes de conocerse las pruebas técnicas. «Es prematuro aventurarse a transformar hipótesis en una tesis, todas son conjeturas de los medios y existe una enorme condena social; aunque la realidad es que tenemos que esperar elementos de pruebas concretas», expresó.
ESPERAN LAS PERICIAS SOBRE LA CAMIONETA
En relación con los estudios sobre la camioneta Toyota Hilux del periodista, aclaró que, si bien se había realizado una observación previa, el Gabinete Científico todavía no había concretado la pericia correspondiente. De esta manera, precisó que aún resta contar con el informe técnico oficial para avanzar en el análisis de los elementos vinculados con el vehículo.
Por otra parte, Lukach ratificó que solicitó el cese de la prisión preventiva de Lavia Rachz y explicó que, a su entender, el pedido de libertad provisoria debe tratarse de manera independiente de la resolución sobre la situación procesal del imputado. «Yo siempre consideré que no tiene nada que ver resolver la situación procesal del imputado con la libertad provisoria. La libertad provisoria se la tienen que resolver en 24 a 48 horas, mientras que para resolver la situación procesal el fiscal tiene diez días hábiles», explicó.
Finalmente, al ser consultado sobre la calificación legal otorgada por el fiscal a su defendido, el abogado manifestó su conformidad con la imputación formulada.
Fuente Diario Chaco.