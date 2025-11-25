CASTELENSES LE SOLICITAN A PÍO SANDER CONTINUAR EN LA INTENDENCIA
«Nunca tendremos otro Intendente que haga tanto como Pio»
Según sondeo de Castelli en Linea, tanto la militancia, como los funcionarios, allegados y principalmente gran parte de la comunidad castelense quieren que Pio Sander continúe en la Intendencia hasta cumplimentar esta Gestión para concluir asi un gran proyecto que se ve reflejado en la gran transformación de la ciudad y el apoyo y acompañamiento a cada uno de los sectores tanto urbano como rural.
En ése sentido pudimos saber que la militancia y funcionarios se lo hicieron saber mientras que gran parte de la comunidad está solicitando que continúe en la intendencia. «Es mas importante para Castelli que continúe al frente, teniendo en cuenta que asumir en la Cámara de Diputados en las circunstancias actuales se tornaria tedioso y hasta incluso poco positivo». Señalan
Aun no tenemos una definición pero la comunidad se expresa.