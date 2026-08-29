CASTELLI: ADOLESCENTE DEMORADO CON VARIOS ELEMENTOS PRESUNTAMENTE SUSTRAÍDOS DE UN EDIFICIO ABANDONADO

Se llevan adelante intensos trabajos de limpieza, mantenimiento, desmalezado, descacharrado en distintos puntos de la ciudad. Durante la jornada del jueves con equipos

INTENSOS OPERATIVOS DE LIMPIEZA Y DESCACHARRADO EN CASTELLI

SPEED BALL – ARG EL DEPORTE ALTERNATIVO CREADO EN CASTELLI SERÁ PRESENTADO EN EL CONGRESO MUNDIAL PARA TODO EL CONTINENTE

El Deporte Alternativo, Speed Ball – Arg, creado en Castelli por el Profesor Mario Perez, ya es jugado en la Argentina y países