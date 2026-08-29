CASTELLI: ADOLESCENTE DEMORADO CON VARIOS ELEMENTOS PRESUNTAMENTE SUSTRAÍDOS DE UN EDIFICIO ABANDONADO
El joven habría saltado el muro del predio para sustraer objetos cuya procedencia no pudo justificar.
Anoche, efectivos de la Comisaría Primera de Juan José Castelli demoraron a un adolescente de 17 años y secuestraron diversos elementos que presuntamente habrían sido sustraídos de un edificio perteneciente al Instituto de Colonización, actualmente abandonado.
Cerca de las 22:45, cuando el personal policial realizaba controles preventivos y fue alertado por un transeúnte sobre una persona que habría saltado el muro del predio transportando varios objetos de dudosa procedencia.
Los agentes interceptaron al adolescente, quien no pudo acreditar la propiedad de los elementos. Entre los bienes secuestrados se encontraban un antiguo trofeo de fútbol perteneciente al Instituto de Colonización, una impresora, una máquina de escribir y dos sillas plásticas. Además, incautaron herramientas, cuchillos, guantes y otros objetos que llevaba consigo.
La situación fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales y de los organismos correspondientes. Por disposición de la Justicia, se le atribuyó la presunta participación en la causa por supuesto hurto, mientras se procuraba localizar al responsable del lugar para formalizar la denuncia y realizar la entrega de los bienes bajo las formalidades legales. Finalmente, el adolescente fue entregado a sus progenitores, conforme a las disposiciones impartidas por los organismos intervinientes.