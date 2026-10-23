CASTELLI: ALLANAMIENTO ANTIDROGAS TERMINÓ CON EL SECUESTRO DE MÁS DE 7 KILOS DE MARIHUANA, UN ARMA DE FUEGO Y UN DETENIDO
Un importante procedimiento contra el narcotráfico se llevó adelante este viernes 23 de octubre en la ciudad de Juan José Castelli, donde efectivos de la División Operaciones Drogas Interior** realizaron un allanamiento que permitió secuestrar **7,060 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.
El operativo comenzó alrededor de las 10:50 horas en un domicilio ubicado sobre calle Dr. Salvador Mazza, en Quinta 20, y contó con la presencia del ayudante fiscal Federico Paz.
MÁS DE 7 KILOS DE MARIHUANA SECUESTRADOS
Durante la requisa, los investigadores encontraron siete paquetes que contenían una sustancia vegetal verde amarronada. Las pruebas de campo arrojaron resultado positivo para marihuana, con un peso total de **7 kilos y 60 gramos**.
Además, los efectivos secuestraron:
🔹 Un teléfono celular Samsung.
🔹 $52.200 en efectivo.
🔹 Dos balanzas de precisión.
🔹 Cuatro bolsas de arpillera.
🔹 Un revólver calibre 22 corto, marca Italo GRA.
**UN HOMBRE DE 38 AÑOS FUE APREHENDIDO**
Como resultado del procedimiento, la Policía concretó la aprehensión de **R. H. F., de 38 años**, señalado como principal investigado en la causa.
La investigación se desarrolla por una presunta infracción, con intervención de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la Dra. Laura Soledad Borelli, y el Juzgado de Garantías de Juan José Castelli, a cargo del Dr. José Luis Kerbel.
El procedimiento estuvo a cargo del personal especializado de la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Chaco.
La investigación continúa bajo intervención de la Justicia para determinar las responsabilidades correspondientes.