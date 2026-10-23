CASTELLI: ALLANAMIENTO ANTIDROGAS TERMINÓ CON EL SECUESTRO DE MÁS DE 7 KILOS DE MARIHUANA, UN ARMA DE FUEGO Y UN DETENIDO

Los créditos llegan hasta $10 millones con una tasa nominal anual de 88% y cuenta con aval del Fogach. En la oportunidad, destacaron

LA VICEGOBERNADORA PRESENTÓ EN CASTELLI LA LÍNEA DE CRÉDITO “CRECER” DEL NBCH PARA COMERCIANTES

MISIÓN NUEVA POMPEYA: UN TEMBLOR DE TIERRA PUSO EN ALERTA A LA COMUNIDAD

En la jornada de este domingo entre las 14:40hs y las 15:15hs un movimiento de tierra puso en ALERTA a los vecinos de