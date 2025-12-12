CASTELLI: ALLANAMIENTO POR TENENCIA DE ARMA DE FUEGO EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La División Violencia Familiar y de Género realizó un procedimiento este viernes, entre las 08:30 y las 10:00 horas, en la Quinta Ivanoff, ubicada en inmediaciones del barrio Papa Francisco donde incautó una escopeta desarmada y cartuchos de diversos calibres.
El procedimiento se realizó en el marco de la causa “Supuesta Tenencia de Arma de Fuego en Contexto de Violencia de Género”, bajo intervención de la Fiscalía N.º 1, a cargo de la Dra. Raquel Maldonado y conforme Decreto Fundado Nº 534.
El operativo estuvo a cargo de la Jefa de División, Comisario Mariela Alejandra Leguizamón, con la participación del Ayudante Fiscal Eduardo Maidana, personal de la Comisaría Primera y de la División Investigaciones.
Durante el allanamiento se logró el secuestro de un arma de fuego desarmada compuesta por cinco piezas (dos tubos cañón – uno con numeración 88885 –, dos culatas de madera – una con la misma inscripción – y un fragmento tipo chimasa sin numeración visible).
Trece cartuchos calibre 20 (ocho marca Remington y cinco sin leyenda), un cartucho calibre 12 color rojo, sin leyenda. Todos los elementos se encontraban sin percutar.
La División continúa trabajando conforme directivas judiciales y reafirma su compromiso con la prevención y abordaje de situaciones de violencia de género, garantizando la seguridad de la comunidad.