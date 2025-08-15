CASTELLI CELEBRÓ LA FIESTA PATRONAL DE LA VIRGEN DEL VALLE
La jornada inició con el desayuno en el Ateneo Padre Andres donde llegaron peregrinos de diferentes parajes.
Luego pasada las 10 de ka mañana se celebró la Misa de los Peregrinos y mas tarde el almuerzo.
Por la tarde se realizó la procesión, donde una multitud acompañó la imagen de la Virgen por las principales calles de la ciudad. Entre cantos, oraciones y gestos de devoción, los fieles renovaron sus promesas y agradecimientos, en un marco de gran emoción y respeto.
Seguidamente, se llevó a cabo la Santa Misa en las afueras de la iglesia, con la presencia de delegaciones de numerosos parajes vecinos que se sumaron para rendir homenaje a la Madre de Jesús. Las palabras del sacerdote invitaron a vivir con esperanza y unidad, resaltando el valor de mantener vivas nuestras tradiciones religiosas.
Finalizada la ceremonia religiosa, la fiesta continuó con un colorido festival artístico que reunió a músicos, bailarines y grupos folklóricos, llenando de música, danzas y aplausos la noche castelense. El atrio se convirtió en un espacio de alegría, cultura y encuentro, donde la fe y la tradición se fundieron en un mismo sentimiento.
Nuestra Señora del Valle, bendice a Castelli y a toda su gente.