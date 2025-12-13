CASTELLI “CHOQUE ENTRE DOS AUTOS DEJÓ SEIS PERSONAS LESIONADAS EN LA MADRUGADA DEL SÁBADO”

El Presidente de la Nación Dr. Alberto Fernández ha decidido sustituir la visita programada para el día martes a la provincia del Chaco

Horacio Rey instó a jóvenes a involucrarse con la lucha contra las adicciones

Cierre del ciclo de conferencias y la capacitación en consumo problemático, realizado en Castelli. Continúa la semana de capacitación y concientización sobre consumo