 Inicio > Actualidad & General > CASTELLI: CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA ADOLESCENTE EN QUINTA 48

CASTELLI: CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA ADOLESCENTE EN QUINTA 48

6 noviembre, 2025



✔️Una adolescente de 15 años fue encontrada sin vida en el interior de su casa de Quinta 48 durante las primeras horas de este jueves.

✔️Su padre declaró que la menor se había levantado temprano para ir al baño, y que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho.

✔️Según los primeros informes, el cuerpo no  presentaba signos de violencia.

✔️Tomó intervención la fiscalía N° 1 de Castelli y trabajó en el lugar la Licenciada Mónica Ojeda del Gabinete Científico del Poder Judicial.

diariocastelli.com

Posts Relacionados

Acerca del autor

Usuario