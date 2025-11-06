CASTELLI: CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA ADOLESCENTE EN QUINTA 48

El personal Policial estaba realizando control de rutina sobre camino vecinal Pje. La Gloria donde interceptó un vehículo Chevrolet Corsa color blanco dominio

EN VARIOS PROCEDIMIENTOS LA POLICÍA SECUESTRÓ CARNE VACUNA, CARBÓN Y DROGA

INCENDIO EN EL PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE

Un incendio pone en alerta al Parque Nacional El Impenetrable: solicitaron ayuda del avión provincial En la tarde de este viernes, el