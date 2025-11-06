CASTELLI: CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE UNA ADOLESCENTE EN QUINTA 48
6 noviembre, 2025
✔️Una adolescente de 15 años fue encontrada sin vida en el interior de su casa de Quinta 48 durante las primeras horas de este jueves.
✔️Su padre declaró que la menor se había levantado temprano para ir al baño, y que empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho.
✔️Según los primeros informes, el cuerpo no presentaba signos de violencia.
✔️Tomó intervención la fiscalía N° 1 de Castelli y trabajó en el lugar la Licenciada Mónica Ojeda del Gabinete Científico del Poder Judicial.
