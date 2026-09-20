CASTELLI: CUATRO JÓVENES RESULTARON LESIONADAS TRAS EL CHOQUE DE DOS MOTOCICLETAS
Un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo 20 de septiembre dejó como saldo cuatro jóvenes lesionadas en Juan José Castelli.
De acuerdo con el informe de la Comisaría Primera, el hecho se registró alrededor de las 00:50 horas sobre avenida San Martín, frente al cementerio local, donde por causas que se investigan colisionaron dos motocicletas.
Uno de los rodados involucrados fue una Honda Wave 110 cc, de color negro, conducida por una joven de 18 años que viajaba acompañada por una adolescente de 17 años.
La otra motocicleta, una Zanella ZB 110 cc, también de color negro, era conducida por una mujer de 28 años, acompañada por otra joven de 27 años.
Como consecuencia del impacto, las cuatro ocupantes resultaron lesionadas. Hasta el lugar arribó una ambulancia que trasladó a las jóvenes al hospital local para recibir atención médica.
La Fiscalía N° 2 de Juan José Castelli tomó intervención en el hecho y se aguardaba además la presencia de personal de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.
Castelli en Linea 3644713729