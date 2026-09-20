CASTELLI: CUATRO JÓVENES RESULTARON LESIONADAS TRAS EL CHOQUE DE DOS MOTOCICLETAS

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INTENSOS OPERATIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE TRES ISLETAS

El coordinador de Tránsito de la Municipalidad informó que este domingo a la noche se está concretando un operativo de control en la