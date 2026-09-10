CASTELLI: DENUNCIAN UN VIOLENTO ATAQUE CONTRA UNA MUJER Y RECLAMAN UNA RÁPIDA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA
Una mujer fue víctima de un grave episodio de violencia de género durante la madrugada del sábado, cuando su expareja habría ingresado a su vivienda y la habría atacado con un cuchillo. Una amiga de la víctima, Noelia, relató la situación en diálogo con César Medina, de Radio Fan, y expresó su preocupación por la falta de respuestas y las condiciones de seguridad de la mujer.
Según contó Noelia, la víctima fue sorprendida por su expareja cuando salía de su domicilio. Durante el ataque, habría intentado herirla en una zona vital y la mujer logró protegerse con una de sus manos, sufriendo cortes en los dedos.
La situación se extendió durante un período prolongado dentro de la vivienda. De acuerdo con el relato, el agresor habría retenido a la mujer, le habría quitado su teléfono celular y la habría amenazado para evitar que pidiera ayuda. En el domicilio también se encontraba uno de sus hijos pequeños, situación que incrementó el temor de la víctima.
Finalmente, familiares y allegados lograron sacar a la mujer y al menor de la vivienda, mientras que posteriormente intervino la Policía y se realizó una denuncia.
Noelia manifestó además su preocupación porque, según aseguró, el hecho denunciado en la comisaría no habría quedado registrado de la manera en que realmente ocurrió. También cuestionó que, pese a la gravedad del episodio, el presunto agresor continuaría en libertad.
La amiga de la víctima aseguró que la mujer cuenta con un botón antipánico debido a antecedentes de violencia, pero señaló que atraviesa una situación económica muy vulnerable y que actualmente no puede regresar con tranquilidad a su domicilio.
“Tenemos miedo. Ella tiene miedo y no quiere salir a la calle”, expresó Noelia durante la entrevista.
El testimonio volvió a poner en evidencia la preocupación de familiares y allegados de mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, especialmente cuando existen antecedentes y medidas de protección previas.
Desde el entorno de la víctima reclaman que se adopten medidas urgentes de protección y que se investigue lo ocurrido, ante el temor de que la situación pueda agravarse.
Imagen Ilustrativa
RADIO FAN