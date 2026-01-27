CASTELLI: DESPUÉS DE AÑOS DE ESPERA, VIALIDAD PROVINCIAL INICIÓ LAS OBRAS EN EL CANAL ESTE

“Estamos trabajando junto al ingeniero Carlos Kutnich de Vialidad Provincial y los Consorcios Camineros instalando esta bomba que tiene un caudal importante desagotando

MUNICIPIO Y VIALIDAD PROVINCIAL TRABAJAN PARA EL DESAGOTE DE CASTELLI.

CONTINÚA EL DIÁLOGO DE POLÍTICAS SALARIALES ENTRE EL GOBIERNO Y GREMIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUDICIALES

El gobierno provincial mantuvo nuevas reuniones con diversos sectores para acordar la pauta salarial 2022. El compromiso es que los salarios le ganen