CASTELLI: DETIENEN A SUJETO CON UNA BICICLETA Y VARIOS OBJETOS ROBADOS
También participó del robo un menor que fue entregado a sus padres
Intervino personal de la Comisaría Segunda, que logró recuperar una bicicleta sustraída horas antes y secuestró diversos electrodomésticos y herramientas a fin de establecer su procedencia.
La investigación se inició tras la denuncia de una mujer de 33 años, quien manifestó que personas desconocidas ingresaron a su predio, ubicado en la Quinta 114, y le sustrajeron una bicicleta marca SLP, rodado 29. El aporte de material fílmico de una vecina resultó clave para la identificación del presunto autor del hecho.
En ese marco, efectivos del Servicio Externo de la Comisaría Segunda, tras realizar tareas investigativas, tomaron conocimiento de que dos sujetos ofrecían objetos a bajo precio en el barrio Chacra 64. Al arribar al lugar, interceptaron a un joven de 21 años, quien se encontraba acompañado por un adolescente de 17 años.
En poder de los sujetos hallaron la bicicleta denunciada, la cual presentaba evidentes signos de haber sido pintada recientemente de color negro, con la finalidad de ocultar el tono amarillo flúor original del cuadro. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de un parlante marca Noblex, un tubo de gas de color amarillo, un anafe eléctrico marca Kushiro, una pala de punta y un machete marca Tramontina.
La magistratura interviniente dispuso la aprehensión del joven de 21 años en el marco de la causa caratulada “Supuesto Hurto”, mientras que el Juzgado del Menor ordenó la entrega del adolescente a sus progenitores.
Finalmente, la bicicleta recuperada fue restituida a su propietaria.