CASTELLI: DETIENEN TRES CUATREROS Y SECUESTRARON UNA CAMIONETA, UNA MOTOCICLETA, UN ANIMAL VACUNO VIVO Y DEMÁS ELEMENTOS USADOS PARA COMETER ÍLICITO
Este Viernes 26 actual horas 01:00 madrugada aproximadamente, una patrulla Rural que se hallaba recorriendo por
Paraje El Salado – Dpto. General Güemes, distante unos 20 kilometros de Castelli, observan sobre camino vecinal una camioneta, marca chevrolet, doble cabina, y tres personas, quienes estaban en plena etapa de carguió de un animal vacuno vivo en la parte caja carga del rodado, donde se logro SECUESTRO de
*(01)* Camioneta marca Chevrolet, modelo s10, Color gris,
*(01)* Motocicleta, Marca Motomel, modelo Skua, color rojo, tipo 250cc.
*(01)* Animal Bovino, vivo, sexo Hembra, categoría Vaquilla, pelaje mora.
*(02)* Teléfono, celulares.
*(03)* Lazos de cuero.
*(02* Ligas de poliamida, color blanco.
*(02)* Cuchillos, con respectiva vaina.
*(155.300)* Pesos discriminado en (05) billetes de $20.000, (05) Billetes de $10.000, (02) Billetes de $2.000, (01) Billete de $1.000, (01) Billete de $200 y (01) Billete de $100.
*(01)* Mochila de Poliamida, color negro.
*(01)* Linterna, marca Mag-lite, color negro, de tres elementos.
*(01)* Reflector led, de 400W-IP66, color negro, y DETENCIÓN de los ciudadanos R. G. A. 29 (a) A. J. V. , 24 (a), y C. W. J. 33 (a), quienes no supieron justificar su accionar, ni acreditar procedencia y/o propiedad del animal.
Se procura localizar Damnificado del Robo.