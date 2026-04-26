CASTELLI: DETUVIERON AL PRESUNTO AUTOR DEL ATAQUE CON ARMA DE FUEGO EN EL PULMÓN VERDE

Así lo confirmó el Subsecretario de Deportes de Castelli, Roberto Scheffer, quien adelantó que todas las actividades deportivas quedarán habilitadas a partir de este viernes

​Radio Fan festejó el Día del Periodista con una gran Cena Show

Como todos los años, una vez más Radio Fan celebró el Día del Periodista junto a su gran equipo de radio. En esta