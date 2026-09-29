CASTELLI: DOS DETENIDOS, MARIHUANA Y TRES MOTOS SECUESTRADAS EN UN AMPLIO OPERATIVO NOCTURNO
Un despliegue preventivo realizado en los barrios Nueva Unión, Sarmiento y 60 Viviendas dejó como resultado dos detenidos, un demorado con marihuana en su poder, tres motocicletas secuestradas y más de 40 personas identificadas.
Durante la noche de este martes 29 de septiembre, efectivos dependientes de la Dirección de Zona Interior Juan José Castelli llevaron adelante un importante operativo preventivo modalidad caminante en distintos sectores de la ciudad.
El dispositivo, correspondiente a la Orden de Operaciones N° 820-DOI/2026, se desarrolló en los barrios Nueva Unión, Sarmiento y 60 Viviendas, jurisdicción de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli.
Según el informe policial, durante los controles fue demorado un hombre de 26 años, a quien se le habrían encontrado dos envoltorios de polietileno con 14,9 gramos de cannabis (marihuana). Tras las actuaciones correspondientes, fue notificado y continuó en libertad.
Además, efectivos de la Comisaría Segunda procedieron al secuestro de dos motocicletas por presuntas infracciones a la Ley N° 850-J. Se trata de una Guerrero Trip 110 cc y una Motomel Skua 150 cc. Sus conductores fueron notificados y continuaron en libertad por disposición del Juzgado de Faltas local.
DOS DETENIDOS DURANTE LOS CONTROLES
Por otra parte, personal de la División COM identificó a un hombre de 30 años sobre quien, de acuerdo con la consulta realizada en el sistema SIGEBI, registraban dos requerimientos vinculados a causas por supuestas lesiones en contexto de violencia de género, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli.
El hombre quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Asimismo, fue detenido contravencionalmente otro joven de 21 años por una presunta infracción a los artículos 44 y 96 inciso A del Código de Faltas Provincial. En ese procedimiento también se secuestró una motocicleta Corven Energy 110 cc.
RESULTADOS DEL OPERATIVO
En total, el despliegue policial dejó como saldo:
2 detenidos
️ 3 motocicletas secuestradas
14,9 gramos de cannabis incautados
41 personas identificadas y requisadas preventivamente
Decenas de consultas realizadas en los sistemas PMU y SIGEBI
Recorridas a pie en los barrios Nueva Unión, Sarmiento y 60 Viviendas.
El operativo estuvo fiscalizado por el comisario inspector Enrique Sarmiento, mientras que la jefatura del dispositivo estuvo a cargo del comisario principal Aldo Gustavo Miranda.
Desde la Policía indicaron que estos procedimientos forman parte de los operativos preventivos que se vienen desarrollando en diferentes barrios de Juan José Castelli, con controles de personas, motocicletas y recorridas destinadas a reforzar la prevención.