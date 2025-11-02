CASTELLI: DOS DETENIDOS Y CASI 29 KILOS DE MARIHUANA SECUESTRADOS
Estaban por comercializar el estupefaciente
Alrededor de las 11:30 de este domingo 02 de noviembre, personal de la División Microtráfico Interior llevó a cabo un procedimiento en la vereda de una vivienda ubicada en la zona urbana de la localidad, tras una investigación por una “Supuesta Infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”.
La intervención comenzó tras tareas de vigilancia sobre una vivienda señalada como punto de comercialización de sustancias ilegales. Es así, que los agentes detectaron a cuatro personas en lo que sería una posible transacción de drogas. Estos al ver al personal policial, se dan a la fuga, siendo dos de ellos demorados.
En el lugar, logrando secuestrar envoltorios con cogollos de marihuana con un peso de 28.994 gramos, un celular, una motocicleta marca Gilera y la suma de $ 578.650 pesos en efectivo.
Finalmente, los demorados de 33 y 34 años, fueron trasladados a la unidad policial donde fueron notificados de su aprehensión en la causa investigada.