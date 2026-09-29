CASTELLI: DOS JÓVENES APREHENDIDAS Y ELEMENTOS RECUPERADOS TRAS UN HURTO
Personal de la Comisaría Segunda de Juan José Castelli logró esclarecer un supuesto hurto ocurrido en Chacra N° 65, recuperando varios de los elementos denunciados como sustraídos y procediendo a la aprehensión de dos jóvenes.
El procedimiento se desarrolló durante la tarde de este martes 29 de septiembre, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer de 74 años.
Según informó la Policía, luego de realizar la constatación en el lugar del hecho y efectuar distintas averiguaciones, los efectivos localizaron en un terreno baldío de Chacra N° 65 una cartera tipo riñonera de color negro, junto con documentación personal, carnets, una tarjeta de débito, credenciales y otros papeles pertenecientes a la denunciante.
Además, fue recuperada una campera inflable negra con capucha, también denunciada como sustraída. La prenda fue entregada espontáneamente por una mujer que manifestó haberla adquirido de buena fe.
Como resultado de las tareas investigativas, fueron conducidas dos mujeres de 21 años, sindicadas como presuntas autoras del hecho. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 de Juan José Castelli, a cargo del Dr. Gerónimo Roggero, ambas fueron notificadas de su aprehensión.
Los elementos secuestrados serán restituidos a la damnificada una vez cumplidas las diligencias de reconocimiento correspondientes.
La investigación continúa bajo intervención de la Justicia.