CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO FORTALECE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CLUBES
El Gobierno provincial, continúa fortaleciendo el acompañamiento a las instituciones deportivas del interior provincial. En este marco, este sábado, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, acompañado por el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini, el presidente de la Cooperativa de Agua, Daniel Agustín Detzel, y autoridades de Ñachec, estuvieron en distintos clubes de Juan José Castelli, donde mantuvieron reuniones de trabajo con dirigentes, deportistas y las familias.
Esta jornada estuvo destinada a conocer más sobre las instituciones, sus principales necesidades y los proyectos que llevan adelante. La agenda incluyó encuentros y recorridas por el Club Sportivo Cultural, Tatucito Club, Abipones Rugby Club, Club Atlético Social y Deportivo Barrio Sarmiento y Club Paszagales, instituciones que cumplen un rol fundamental en la promoción de distintas disciplinas y en la contención de niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad. Entre las entidades visitadas se encuentra el Club Sportivo Cultural, una institución con una extensa trayectoria en el fútbol regional y participación en la Liga Saenzpeñense. También se destacó el trabajo del Club Paszagales, vinculado al desarrollo del vóley y con antecedentes de participación y logros en competencias provinciales. El Club Barrio Sarmiento, por su parte, desarrolla una amplia propuesta deportiva que incluye fútbol y disciplinas formativas, consolidándose como una institución de referencia para la comunidad de Juan José Castelli.
EL DEPORTE COMO HERRAMIENTA DE CONTENCIÓN Y DESARROLLO
Resico destacó el rol “que cumplen los clubes como espacios de encuentro, formación y contención social, además de constituir ámbitos donde niños y jóvenes desarrollan valores vinculados al esfuerzo, el compañerismo y el trabajo en equipo”.
En cada institución se generaron espacios de diálogo con las comisiones directivas, jugadores, entrenadores y familias, con el objetivo de conocer de primera mano las demandas y acompañar los proyectos que permitan fortalecer la actividad deportiva.
TRABAJO ARTICULADO Y RESPUESTA A LAS NECESIDADES
El encuentro permitió avanzar en una agenda de trabajo conjunto con las instituciones y establecer mecanismos de coordinación con las distintas áreas del Estado provincial. “El objetivo es que el acompañamiento a los clubes se traduzca en acciones concretas para mejorar sus condiciones de funcionamiento, fortalecer sus actividades y ampliar las oportunidades para quienes practican deporte”-concluyó el secretario de Asuntos Estratégicos de la Provincia.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que acompañar a los clubes es también invertir en la comunidad, porque cada institución deportiva representa un espacio de encuentro, formación y oportunidades para las nuevas generaciones.
La jornada forma parte de una agenda territorial que busca mantener un contacto directo con las instituciones del interior y construir respuestas a partir del diálogo y el conocimiento de las necesidades reales de cada comunidad.