CASTELLI: EL GOBERNADOR ZDERO FORTALECE EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS CLUBES

A 25 km de castelli por ruta 3 hacia Bermejito, un chevrolet corsa volcó con tres ocupantes oriundo de Saenz Peña, fallecio

​UNA MUJER PERDIÓ LA VIDA EN ACCIDENTE EN RUTA 3 A BERMEJITO

EL MUNICIPIO DE CASTELLI TRABAJA EN EL PLAYÓN DEPORTIVO DEL BARRIO LIBERTAD

La Municipalidad de Juan José Castelli a través de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de la arquitecta Natalia Aguilar viene realizando