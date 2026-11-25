CASTELLI: ENCONTRARON SIN VIDA A UN PEÓN RURAL QUE HABRÍA SIDO ATACADO POR ABEJAS
Un hombre de aproximadamente 60 años fue hallado sin vida en un campo de la Colonia La Florida, distante a unos 10 kilómetros de esta ciudad.
Según los primeros informes, habría sido atacado por abejas. El hecho fue descubierto por el propietario del establecimiento, un funcionario judicial de Castelli, quien indicó que la persona hallada se trataba de su empleado, identificado por las iniciales A. R. H., quien se encontraba realizando trabajos rurales con tractor en el lugar.
Al hacerse presente en el campo, el hombre constató que su empleado se encontraba tendido en el suelo y que, a unos 80 metros aproximadamente, se hallaba encendido el tractor. Cerca del mismo se observó la presencia de abejas.
Tomó intervención el fiscal Gerónimo Agustín Roggero, a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2 local, quien dispuso la intervención de personal de la División Criminalística y de Bomberos para las pericias correspondientes y determinar las causas del fallecimiento.